شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تطالب بتأمين ممرات الملاحة الدولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (دبي، صوفيا)

دعا وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان المجتمع الدولي إلى حماية الملاحة في مياه الخليج. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عنه قوله في مؤتمر صحفي في العاصمة البلغارية صوفيا أمس (السبت) «على المجتمع الدولي أن يتعاون من أجل تأمين الملاحة الدولية وتأمين وصول الطاقة». وأكد أن «المنطقة هي الشريان الأساسي للطاقة في العالم ولا نريد أن يكون هذا تكرارا في المنطقة بين فترة وأخرى لكي نزدهر ونستقر». وحول الهجوم على 4 سفن في الفجيرة، قال: «الأدلة التي جمعناها نحن وزملاؤنا من دول أخرى تشير بوضوح إلى أنها عملية تفجير من خارج السفينة تحت مستوى المياه والتقنية التي تم استخدامها والتوقيت والمعلومات التي جمعت قبل العملية واختيار الأهداف بدقة بحيث لا يتم غرق أو تسريب نفط من هذه السفن». وأضاف: «هذه القدرات غير موجودة عند جماعات خارجة عن القانون.. هذه عملية منضبطة تقوم بها دولة.. ولكن إلى الآن لم نقرر أن هناك أدلة كافية تشير إلى دولة بالذات». واعتبر أنه من الخطأ عدم مشاركة دول المنطقة في الاتفاق النووي.‏ وأكد أن من عيوب الاتفاق النووي، الذي ألغاه الرئيس دونالد ترمب، تجاهل «الصواريخ الباليستية الإيرانية وتدخل طهران في شؤون الدول الأخرى».

وحول رؤيته للشرق الأوسط، قال: «هناك أصوات تخلف وتطرف تريد أن تنظر للماضي ولا تريد أن ننظر إلى المستقبل، الأنظمة الفاشية والفكر الفاشي تريد تدمير منطقتنا».