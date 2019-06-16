شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تحظر «ماهان إير» نهائيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (برلين)

أيدت المحكمة الإدارية الإقليمية بمدينة لونبورغ الألمانية حكماً قضائياً سابقاً بحظر شركة طيران «ماهان إير» الإيرانية في الأجواء الألمانية. وعزت حيثيات قرار المحكمة غير القابل للطعن أسباب الحظر إلى السياسة الخارجية والأمنية، وذلك بعد أن اتهمت الخارجية الألمانية «ماهان إير» بنقل معدات عسكرية ومقاتلين إلى سورية.

وكان دبلوماسيون أعلنوا في مارس الماضي أن فرنسا حظرت هبوط وإقلاع الرحلات الجوية التابعة لخطوط «ماهان» الإيرانية، بسبب نقلها عتادا وعسكريين إلى سورية ومناطق صراع أخرى بالشرق الأوسط، بعد ضغوط مكثفة من واشنطن على باريس.

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وبحثت باريس إلغاء ترخيص الشركة قبل أكثر من عامين خلال رئاسة فرانسوا هولاند، لكنها تراجعت بسبب مخاوف من أن يضر ذلك بالعلاقات عقب توقيع الاتفاق النووي بين إيران وقوى عالمية في عام 2015.

أما الولايات المتحدة فقد فرضت عقوبات على «ماهان» في عام 2011، مؤكدة أنها قدمت الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم للحرس الثوري الإيراني. وبدأت واشنطن منذ ذلك الوقت بالضغط على حلفائها الأوروبيين ليحذوا حذوها.

يذكر أن «ماهان» هي ثاني أكبر شركة طيران إيرانية، تأسست عام 1992 كأول شركة طيران خاصة، وتملك الشركة أكبر أسطول طائرات في البلاد.