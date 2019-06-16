شكرا لقرائتكم التحالف: تدمير مخزن طائرات مسيرة في صنعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الأحد عن استهداف نوعي لأهداف عسكرية للمليشيات الحوثية في صنعاء.

كما أكد تدمير مقر تخزين طائرات مسيرة في العاصمة اليمنية.

Advertisements

إلى ذلك، ناشد المدنيين عدم الاقتراب من الموقع المستهدف بصنعاء، أو المواقع العسكرية الأخرى.

أهداف نوعية

يذكر أن التحالف أعلن أيضاً السبت أنه استهدف أهدافاً عسكرية نوعية في صنعاء. وأوضح أن الاستهداف شمل منظومات دفاع جوي. كما أكد أن تدمير أهداف القدرات النوعية الحوثية يحقق الأمن الإقليمي والدولي.

كما أشار الجمعة، إلى أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.