القاهرة - مصراوي:
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية ستستمر في موقفها الداعم لأشقائها السودانيين في مختلف المجالات حتى يصل السودان إلى ما يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم.
وقال ولي العهد السعودي في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إن السعودية تهتم كثيرًا بأمن السودان واستقراره.
وأكد "بن سلمان" أن النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني ضيفًا في طهران، وهجم على ناقلتي نفط إحداهما كانت عائدة لليابان.
وكان ولي العهد قال، إن المملكة العربية السعودية لن تتردد في التعامل مع أي تهديد للشعب السعودي...
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من ولي العهد السعودي على استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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