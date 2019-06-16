الآثار: رأس توت عنخ آمون المعروضة بالمزاد ليست من مقبرته

كتب - محمد عاطف:

قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن القطعة الأثرية المعروضة للبيع في صالة كريستيز للمزادات بلندن، والمنسوبة للملك توت عنخ آمون، لم تخرج من مقبرة الملك الشاب، وإنما تم تهريبها من أحد المعابد، لأنها رأس حجرية.

ورجح وزيري في تصريحات لمصراوي، السبت، أن تكون رأس توت عنخ آمون التي تم تهريبها، قد خرجت من أحد معابد منطقة الكرنك، وهو ما سيتم التأكد منه خلال الفترة المقبلة من خلال البحث والدراسات التي يتم إجرائها.

كانت النيابة العامة المصرية، أعلنت الخميس، إرسال مذكرة قضائية إلى بريطانيا...