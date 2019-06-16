​ماذا قال ولي العهد السعودي عن أحداث السودان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن أمن السودان واستقراره يهم المملكة كثيرًا، مؤكدًا استمرار دعم المملكة للشعب السوداني.

وأضاف "بن سلمان" ردًا على سؤال حول ما يشهده السودان من اضطرابات وتحولات سياسية، في حواره مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أنه "يهمنا كثيرًا أمن السودان واستقراره، ليس للأهمية الاستراتيجية لموقعه وخطورة انهيار مؤسسات الدولة فيه فحسب، ولكن نظراً أيضاً إلى روابط الأخوة الوثيقة بين الشعبين".

وتابع ولي العهد السعودي، "لقد كان إخواننا وأخواتنا من السودان - ولا يزالون - جزءاً من نسيجنا الاجتماعي، أسهموا مساهمات مشهودة في مسيرتنا في مختلف المجالات، ولن ندخر جهداً في المملكة لتحقيق الاستقرار والأمن للسودان وشعبه الكريم".

وأضاف "لقد عبرنا في المملكة عما تم اتخاذه من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني، وقدمنا كجزء من واجبنا تجاه الأشقاء في السودان، حزمة من المساعدات الاقتصادية، إضافة إلى إيداع مبلغ 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني، سنستمر في موقفنا الداعم لأشقائنا في مختلف المجالات حتى يصل السودان لما يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم".