ولي العهد السعودي: نسعى لتكوين علاقات قوية مع كل الدول الإسلامية بما فيها تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة تسعى لأن تكون علاقاتها قوية مع كل الدول الإسلامية، بما فيها تركيا، ردًا على سؤال حول تصريحات بعض المسؤولين الأتراك تجاه المملكة.

وأكد "بن سلمان" في حوار خاص مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن المملكة حاضنة للحرمين الشريفين، ومن خلال علاقاتها القوية مع الدول الإسلامية تسعى لمصلحة المنطقة بشكل عام والعمل الإسلامي المشترك بشكل خاص.

وأشار ولي العهد السعودي، إلى أن المملكة تعمل على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وتحقيق أمن واستقرار وطننا ورخاء شعبنا، وليس الدخول في مناكفات تضر مصالح وطننا والعالم الإسلامي.

وشدد الأمير السعودي، على أن السعودية ماضية في تحقيق هذه الأهداف من دون التفات لما يصدر من البعض لأسبابهم الداخلية التي لا تخفى على أحد.