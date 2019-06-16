لهذا السبب.. "هواوي" تؤجل إطلاق هاتفها القابل للطي "ميت إكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (أ ش أ)

أجلت شركة "هواوي" الصينية، رائدة صناعة الحاسبات اللوحية والهواتف الذكية، إطلاق هاتفها الذكي القابل للطي "ميت إكس" بعد الإخفاق التام الذي رافق هاتف "سامسونج جالاكسي فولد" عند إطلاقه.

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية عن الشركة الصينية إن هاتف "ميت إكس" سوف يصل إلى الأسواق خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث تريد الشركة أن تكون "حذرة" خاصة عقب المشكلة التي واجهها هاتف "جالاكسي فولد" عقب إطلاق شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية له مؤخرا، عندما أبلغ بعض المراجعين عن انفصال في شاشة الهاتف القابل للطي.

وأعلنت "هواوي" -شهر فبراير الماضي- عن الهاتف الجديد "ميت إكس"، وكان من المقرر طرحه بالأسواق في إبريل الماضي، بسعر يبدأ من 2600 دولار أمريكي، وهو أغلى من هاتف "سامسونج جالاكسي فولد" الذي يصل سعره إلى 1980 دولار أمريكي.

وفي نكسة كبيرة لشركة "سامسونج"، تأجل إطلاق هاتفها "جالاكسي فولد" لعدة أسباب؛ من بينها ومض الشاشة وانفصالها وتجمد الجهاز والتي تم الإبلاغ عنها بعد بضع أيام من الاستخدام.

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ولم يتضح بعد موعد طرح الهاتف القابل للطي بالأسواق، والذي كان مقررا له 26 أبريل الجاري بالسوق الأمريكي.

وتجري "هواوي" اختبارات إضافية على الجهاز مع شركات الاتصالات والمطورين حول العالم لضمان عمله بشكل جيد.

ويعد هاتف "هواوي ميت إكس" أكبر حجما مقارنة مع هاتف "جالاكسي فولد"، حيث يحتوي على شاشة "أوليد" واحدة مرنة قابلة للطي تحوله من هاتف ذكي إلى حاسب لوحي بشاشة مقاسها 8 بوصات.

ولا يتعدى سمك الهاتف الذكي الجديد 11 ميلمتر، وهو يدعم شبكات الجيل الخامس اللاسلكية "5 جي"، وزود ببطارية 4500 ميلي أمبير/ساعة، فضلا عن خاصية الشحن السريع.​