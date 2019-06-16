هل يصبح نظام "هونج مينج" طوق النجاة لـ "هواوي"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (أ ش أ)

قالت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية أن نظام التشغيل القادم من شركة "هواوي" الصينية سيكون أسرع بنسبة 60% من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة الشهير "أندرويد".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على خطط الشركة الصينية، قولهم إن عددا من الشركات مثل "شاومي" و"فيفو" أرسلت موظفيها لتجربة نظام التشغيل الجديد الذي يحمل اسم "هونج مينج" أثناء تطويره.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية أن "هواوي" طرحت مليون هاتف ذكي مزود بنظامها التشغيلي "هونج مينج".

Advertisements

وعقب انفصال "هواوي" عن شركات التقنية الأمريكية، سرعت الشركة الصينية العملاقة من تطوير نظامها التشغيلي الخاص بها، وتشير التقارير إلى أن "هواوي" ستكون جاهزة لإطلاق نظام تشغيل "هونج مينج" بنهاية العام الجاري.

وتقدمت الشركة مؤخرًا بطلبات تسجيل العلامة التجارية لمنافس نظام "أندرويد" في ما لا يقل عن 9 دول وفي قارة أوروبا. كما دعت المطورين إلى نشر تطبيقاتهم على متجر التطبيقات الخاص بها "آب جاليري" والذي تنافس به متجر "جوجل بلاي ستور".

وكانت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" قد كشفت، نقلا عن مصادر لم تذكرها، في وقت مبكر من الأسبوع الجاري، عن بعض التفاصيل الخاصة بنظام التشغيل المملوك لشركة "هواوي". وبحسب الصحيفة، فإن نظام التشغيل الجديد يعتمد نواة نظام مايكروية تتسم بأنها خفيفة ويمكنها التفاعل سريعا مع التعديلات والتحديثات. كما أن أي هاتف من "هواوي" يعمل بنظام التشغيل الجديد سيكون قادرا على تنزيل وتشغيل تطبيقات "أندرويد" بسلاسة. وبدأت "هواوي" تطوير نظامها التشغيلي "هونج مينج" من سبع سنوات.