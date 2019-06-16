ولي العهد السعودي: لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لمصالحها الحيوية

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة صحفية نشرت، الأحد، أن المملكة "لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لمصالحها الحيوية"، وذلك في أول تعليق له على التوترات الأخيرة في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة.
وقال الأمير محمد بن سلمان بحسبمقتطفات من مقابلة أجرتها معه صحيفة "الشرق الأوسط" إن "المملكة لا تريد حربا في المنطقة لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية".
وفيما يخص الشأن السوداني، قال ولي العهد
وعن إيران قال الأمير محمد بن سلمان: "النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني ضيفا في طهران وقام أثناء وجوده بالرد عملياً على جهوده بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان".
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