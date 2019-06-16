100 صورة توثق جرائم «القاعدة» والحوثيين في حضرموت

حضرموت (الاتحاد)

افتتح في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، معرض صور فوتوغرافية يوثق الجرائم والانتهاكات التي مارسها تنظيم «القاعدة» أثناء سيطرته على المدينة والمديريات الساحلية المجاورة لها في العام 2015.

وأقيم المعرض في ساحة العروض بالمكلا، وتضمن نحو 100 صورة فوتوغرافية أبرزت الجرائم المتنوعة للعناصر الإرهابية في حضرموت وتعز وعدن، والجرائم البشعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في عدة محافظات محررة. وحمل المعرض شعار «جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، لن تُنسى ولن تُغفر»، وجرى تنظيمه من قبل مؤسسة «قنا للإعلام» التي تهدف إلى فضح الجرائم والانتهاكات التي مارستها العناصر الإرهابية والانقلابية بحق الأهالي. وأكد مدير أمن وشرطة ساحل حضرموت، العميد منير التميمي، أهمية الصور في إبراز الجرائم والمجازر التي ارتكبتها مليشيات الحوثي وعناصر الإرهاب من القتل والتشريد وتدمير البُنى التحتية والمنازل السكنية، إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان وتنفيذ إعدامات خارج نطاق القانون. وأكد التميمي أن هذه الصور تجسد مدى المعاناة التي عاشتها هذه المحافظات التي جرى اجتياحها من قبل المليشيات والجماعات الإرهابية، مؤكداً أن حضرموت ستكون حصناً منيعاً في التصدي للمليشيات والتنظيمات الإرهابية وعدم السماح لها بالعودة مجدداً إلى المحافظة.

ومن جانبه، قال مدير عام الثقافة بساحل حضرموت خالد أحمد القحوم، إن «هذه الذكريات المؤلمة التي نشاهدها اليوم من خلال معرض الصور تعكس الوحشية التي ارتكبتها المليشيات والجماعات المتطرفة»، معرباً عن شكره للجنة المنظمة التي عملت على إقامة المعرض وتنظيمه بشكل رائع.