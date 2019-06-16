الحوثيون يختطفون تجاراً بذريعة عدم دفع الزكاة

عدن (الاتحاد) صعدت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران من حملات الاعتقالات والاختطافات بحق المدنيين في عدد من مديريات محافظة ذمار.

وأفاد مصدر محلي، أن أطقم حوثية داهمت عدداً من المحلات التجارية، المتخصصة ببيع المواد الغذائية والغاز المنزلي، واعتقلت عدداً من ملاك تلك المحلات، تحت مبررات عدم دفع الزكاة إلى خزينة الميليشيات الحوثية، موضحاً أن عمليات ابتزاز يمارسها الحوثيون في ذمار، من أجل إطلاق سراح المعتقلين من التجار ووكلاء بيع الغاز.

وأشار إلى أن الميليشيات قامت بتهديد أصحاب المحلات التجارية والشركات الخاصة في ذمار بالسجن والاختطاف، في حال رفض دفع الأموال التي يقرونها بين الحين والأخرى، تحت مبررات غير قانونية وخدمة لمصالحهم الخاصة والعسكرية.

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