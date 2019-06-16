الحوثيون يواصلون نهب مؤسسات الدولة

عدن (الاتحاد)

تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية عملية نهب المال العام وخزينة الدولة من المؤسسات والمرافق الحكومية، الواقعة تحت سيطرتها في صنعاء، في الوقت الذي ترفض فيه تسليم رواتب الموظفين، منذ نحو 4 أعوام. وأفاد مصدر في وزارة المالية بصنعاء أن قيادات حوثية، بينها حمود عباد، المعين في منصب أمين العاصمة، قامت بنهب نحو 200 مليون ريال يمني، تحت بند صيانة وترميم الطرقات العامة في صنعاء، عقب الأضرار التي لحقت بها، جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها صنعاء، خلال الأسابيع لماضية.

وأوضح المصدر، أن عمليات نهب منظم تمارسها القيادات الحوثية، في مكتب وزارة الأشغال العامة والطرقات، ضمن مخطط تدمير المؤسسات والمرافق العامة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص نحو 200 مليون ريال يمني لإصلاح الطرقات وتأهيليها، عقب الأضرار التي تعرضت لها جراء الأمطار والسيول، التي شهدتها صنعاء قبل أسابيع، إلا أن القيادات الحوثية قامت بالاستيلاء عليها دون تنفيذ أية أعمال صيانة تذكر.