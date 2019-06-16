مقتل وإصابة 5 مدنيين برصاص الميليشيات في صنعاء

عدن (الاتحاد) قتل مدني وأصيب 4 آخرون، جراء إطلاق النار عليهم من قبل مسلحين يتبعون قيادياً حوثياً في مديرية «همدان» شمال غرب صنعاء.

وبحسب مصدر محلي وشهود عيان، فإن مسلحين يتبعون مشرفاً حوثياً يدعى علي البليلي قاموا بالاعتداء على أفراد أسرة «آل يعيش» في منطقة «الجاهلية» بمديرية «همدان» عقب محاولتهم السيطرة على أرض تابعة لهم، مشيراً إلى أن المسلحين الحوثيين قاموا بإطلاق النار بشكل عشوائي من أجل الاستيلاء على الأرض، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بجراح. وأضاف المصدر أن الحادثة خلفت حالة من السخط الشعبي في مديرية «همدان»، وسط دعوات قبلية لعقد اجتماع وتدارس الرد على الانتهاكات المستمرة التي تمارسها ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق أبناء المديرية.

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