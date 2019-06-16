أبو الغيط إلى الخرطوم اليوم للتأكيد على التزام الأطراف بالمسار السلمي

القاهرة، الخرطوم (الاتحاد)

يبدأ الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، زيارة مهمة إلى السودان اليوم الأحد. وقال محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان أمس، إن الزيارة تأتي في إطار اهتمام أبو الغيط الكبير بمتابعة تطورات الأوضاع في السودان، واتساقاً مع حرص الجامعة العربية على تحقيق كامل الأمن والاستقرار في مختلف الدول الأعضاء في الجامعة. وأوضح المتحدث أنه من المنتظر أن يلتقي أبو الغيط خلال الزيارة بكل من الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وكذا مع عدد من قيادات إعلان قوى الحرية والتغيير وممثلي القوى والحركات السياسية. وأشار إلى أن الأمين العام سيحرص على أن يؤكد خلال الزيارة محورية التزام الأطراف السودانية بالمسار السلمي لتحقيق الانتقال السياسي الديمقراطي في السودان، والذي يتطلع إليه أبناء الشعب السوداني في إطار سياق وطني خالص، وتجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تأزيم أو تأجيج الموقف وتصعيده، مع تأكيد التزام الجامعة العربية بدورها بمساندة السودان بما يدعم أمنه واستقراره ووحدته الوطنية.

وقد استبق عدد من الناشطين والمواطنين السودانيين الزيارة بالإعراب عن استيائهم مما اعتبروه خذلاناً من الجامعة العربية للشعب السوداني. وقال الناشط السياسي بشرى مهدي لـ«الاتحاد»: «لقد جاءت الزيارة متأخرة كثيراً، ماذا ستفعل لنا الجامعة، أين هي من التعاطف مع قضايا الشعب السوداني؟ لقد تعاطفت معنا شعوب وشخصيات وناشطون ومشاهير من كل أصقاع الأرض، إلا بني جلدتنا، وهذا ما يحز في نفوسنا».

والتقى الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الناطق الرسمي باسم المجلس، أمس، بوفد جامعة الدول العربية الزائر الذي ضم الدكتور خليل الزوادي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بالجامعة العربية، والسيد زيد الصبان مدير إدارة القرن الأفريقي والسودان. وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) إن الوفد «اطلع على تطورات الأوضاع بالبلاد، وأكد اهتمام الجامعة العربية باستقرار وأمن السودان، كما أشاد الوفد بالشعب السوداني، مؤكداً قدرته على تجاوز المرحلة».