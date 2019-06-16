الاحتلال يقتحم قسم الأسرى في سجن عسقلان

عبدالرحيم حسين، علاء مشهراوي (رام الله، غزة)

اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، قسم الأسرى في معتقل «عسقلان»، وأجرت عمليات تفتيش وتخريب لمقتنياتهم.

وقال نادي الأسير: إن عملية القمع هذه تأتي قبيل شروع الأسرى بالإضراب المفتوح عن الطعام «معركة المجدل» والذي من المقرر أن يُنفذ اليوم الأحد، لمواجهة إجراءات الإدارة التنكيلية المتصاعدة منذ نهاية شهر أبريل الماضي، وحدد الأسرى جملة من مطالب الإضراب أبرزها: «وقف الاقتحامات للغرف بشكل همجي ومسلح، إلغاء العقوبات التي فرضت على الأسرى، علاج المرضى وإجراء العمليات اللازمة للأسرى وزراعة الأسنان للأسرى وإدخال أطباء مختصين، تركيب أجهزة تبريد في رواق القسم، تركيب مراوح كبيرة في ساحة القسم، تبديل محطات التلفزيون، عودة ممثل المعتقل، إدخال الملابس بشكل منتظم وإدخال الكتب، توفير غرفة لتجهيز الطعام، زيادة أوقات الزيارة، التصوير مع الأهل والزوجة، إعادة تشغيل الماء الساخن خلال النهار، تحديث سماعات الزيارة في غرف زيارة الأهل، السماح بشراء الفواكه والخضراوات دون قيود».

يُشار إلى أن عدد الأسرى في معتقل «عسقلان»، يبلغ 46 أسيراً يقبعون في قسم وحيد للأسرى الأمنيين.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، أن الأسيرات الفلسطينيات القابعات في سجن «الدامون»، هددن بالشروع في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على ظروفهن المعيشية والاعتقالية. وقال أبو بكر: إن مطالب الأسيرات تتمثل بإزالة الكاميرات من ساحة السجن، وزيادة عدد ساعات الزيارة وإصلاح مرافق القسم وتطويرها.