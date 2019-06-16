كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تفرض رسوماً جمركية إضافية على 28 سلعة أمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال بيان صادر عن الحكومة الهندية إن رسوماً جمركية إضافية ستفرض اعتباراً من غد الأحد على 28 سلعة أمريكية من بينها الجوز واللوز والتفاح.

وذكرت رويترز من قبل أن الهند تستعد لفرض رسوم أعلى بعد سحب واشنطن مميزات تجارية أساسية كانت ممنوحة لنيودلهي.

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وأصدرت نيودلهي مبدئياً قراراً في يونيو من العام الماضي بزيادة الضرائب المفروضة على الواردات بنسبة 120 بالمئة على بضائع أمريكية رداً على رفض واشنطن إعفاءها من رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم.

لكن نيودلهي أجلت رفع الرسوم الجمركية أكثر من مرة مع انخراط البلدين في مفاوضات تجارية.

وبلغ حجم التجارة بين الولايات المتحدة والهند في 2018 ما يقدر بنحو 142.1 مليار دولار.