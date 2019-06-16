التعادل السلبي يحسم مباراة فنزويلا وبيرو في “كوبا أمريكا

حسم التعادل السلبي، السبت، مباراة فنزويلا مع بيرو، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى لبطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا) والمقامة في البرازيل.
قدم الفريقان شوط أول هجومي وقوي، وكانت الأفضلية فيه لمنتخب بيرو، الذي أحرز هدفًا عبر كريستوفر غونزاليس ولكن أغلي بداعي التسلل وفقًا لتقنية الفيديو (الفار).
في الشوط الثاني، زادت الإثارة والحماس من الجانبين، وزادت الفرص أمام المرميين لكن لم ينجح أي فريق في الوصول لشباك المنافس، لينتهي اللقاء بتعادل سلبي.
وشهدت المباراة طرد لويس ماغو لاعب فنزويلا في الدقيقة 75 من زمن اللقاء.
كان منتخب البرازيل تغلب على منتخب بوليفيا صباح السبت بثلاثية نظيفة ضمن نفس الجولة للمجموعة ذاتها.
بذلك، تتصدر البرازيل المجموعة برصيد 3 نقاط، واقتسم المركز الثاني كل من بيرو وفنزويلا بنقطة لكل منهما، وبوليفيا الرابع دون رصيد من النقاط
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