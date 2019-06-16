إسبانيا تدين الهجوم على ناقلتي نفط بخليج عُمان

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:33 صباحًا, 16 يونيو 2019 م المناطق_واس أدانت الحكومة الإسبانية الهجوم الإرهابي الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان.

وقال بيان لوزارة الخارجية الإسبانية مساء اليوم : إن هذا الهجوم يقع في ظل التوترات الإقليمية، ومن الضروري تجنب التصعيد، مبينًا أن الحكومة الإسبانية وجهت نداءً عاجلاً لضبط النفس واحترام حرية الملاحة البحرية.

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