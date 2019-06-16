شكرا لقرائتكم ولي العهد السعودي: لن نتردد بالتعامل مع أي تهديد لمصالحنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان أن المملكة لا تريد حرباً في المنطقة. وأضاف في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط تنشر الأحد:" أن المملكة لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبها وسيادتها ومصالحها الحيوية".

كما اعتبر أن "النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني ضيفاً في طهران وقام أثناء وجوده بالرد عملياً على جهوده بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان".

وفي ما يتعلق بالسودان، قال الأمير محمد بن سلمان:" يهمنا كثيراً أمن السودان واستقراره وسنستمر في موقفنا الداعم لأشقائنا السودانيين في مختلف المجالات حتى يصل السودان إلى ما يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم."

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"تهديد إمدادات الطاقة"

وكانت السعودية دعت السبت إلى استجابة سريعة وحاسمة لتهديد إمدادات الطاقة العالمية بعد الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط مؤخرا.

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح خلال الاجتماع الوزاري لوزراء الطاقة والبيئة بمجموعة العشرين في اليابان، إنه "لابد من الاستجابة السريعة والحاسمة لتهديد إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق وثقة المستهلكين الذي تشكله الأعمال الإرهابية الأخيرة في كل من بحر العرب والخليج العربي، ضد حلقات سلسلة إمداد الطاقة العالمية الرئيسة".

وتعرضت ناقلتا نفط نروجية ويابانية الخميس، لهجمات لم يحدّد مصدرها فيما كانتا تبحران قرب مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي الذي يعبر منه يوميا نحو ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً.

ويأتي ذلك بعد شهر على تعرّض أربع سفن بينها ثلاث ناقلات نفط في 12 مايو لعمليات "تخريبية" لم يكشف عمن يقف خلفها. ووجهت واشنطن في حينها أصابع الاتهام إلى طهران التي نفت أي مسؤولية.