شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان: فخور بأن المواطن السعودي يقود التغيير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان عن فخره بالمواطن السعودي. وقال في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط:" فخور بأن المواطن السعودي أصبح يقود التغيير بينما تخوف الكثيرون من أن الرؤية ستواجه مقاومة بسبب حجم التغيير الذي تحتويه".
يذكر أن الأمير محمد بن سلمان لطالما ردد أن "الشباب هم القوة الحقيقية لتحقيق رؤية 2030".
كما أكد أن رؤية السعودية تمثل أهداف المملكة في التنمية والاقتصاد لـ15 سنة مقبلة.
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