الاتحاد ‏العالمي لعلماء المقاومة: الجريمة بحق الجرار لا يرتكبها إلا العدو الإسرائيلي

قدم مسؤول العلاقات العامة في الاتحاد ‏العالمي لعلماء ​المقاومة​ الدكتور مصطفى اللداوي، التعازي في مسجد الخاشقجي في ​بيروت​، باسم رئيس الاتحاد ​الشيخ ماهر حمود​، للجماعة الإسلامية، بمقتل محمد الجرار، ‏ونقل الوفد استنكار سماحته لهذه الجريمة ‏النكراء مؤكدا أن مثل هذه الجريمة لا يرتكبها إلا العدو الإسرائيلي او من يسير في الخط الإسرائيلي بشكل مباشر أو غير مباشر، ‏وقد تمنى سماحته على ​الأجهزة الأمنية​ من خلال اتصالات عدة ‏أن يتم كشف سر هذه الجريمة النكراء التي آلمت الجميع خاصة لدور المرحوم ‏الإنساني الإيجابي ولأن المكان التي وقعت فيها الجريمة هو أقرب الأماكن إلى الحدود مع الارض المحتلة.

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