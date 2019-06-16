سأل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة "هل ما حصل اليوم من غزوة للرملة البيضاء هو تطبيق للقانون أم تسهيل لاستكمال استيلاء حيتان البر والبحر على ما تبقّى من شاطئ بيروت؟".
وتسائل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "لماذا لم تبدأ الغزوة بإزالة المخالفات الكبرى المحميّة بالسياسة والمال من "البيال" حتّى "السان سيمون"؟ سؤال برسم كلّ الوزارات والإدارات المعنيّة بهذا الشاطئ".
وكانت قد قامت الورش التابعة لبلدية بيروت بأمر من محافظ بيروت زياد شبيب، بمؤازرة من فوج حرس بيروت وقوى الأمن الداخلي، بإزالة المخالفات من على الشاطئ الشعبي في الرملة البيضاء، حيث كانت قد أُقيمت إنشاءات مخالفة للقانون وغير مرخّصة على أرض الشاطئ.
كانت هذه تفاصيل خبر خواجة: هل الغزوة على الرملة البيضاء هي استكمال لاستيلاء حيتان البحر على شاطئ بيروت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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