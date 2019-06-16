خواجة: هل الغزوة على الرملة البيضاء هي استكمال لاستيلاء حيتان البحر على شاطئ بيروت؟

سأل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد خواجة​ "هل ما حصل اليوم من غزوة للرملة البيضاء هو تطبيق للقانون أم تسهيل لاستكمال استيلاء حيتان البر والبحر على ما تبقّى من ​شاطئ بيروت​؟".

وتسائل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "لماذا لم تبدأ الغزوة بإزالة المخالفات الكبرى المحميّة بال​سياسة​ والمال من "​البيال​" حتّى "السان سيمون"؟ سؤال برسم كلّ الوزارات والإدارات المعنيّة بهذا الشاطئ".

وكانت قد قامت الورش التابعة لبلدية بيروت​ بأمر من محافظ بيروت زياد شبيب​، بمؤازرة من فوج حرس بيروت و​قوى الأمن الداخلي​، بإزالة المخالفات من على الشاطئ الشعبي في ​​الرملة البيضاء​​، حيث كانت قد أُقيمت إنشاءات مخالفة للقانون وغير مرخّصة على أرض الشاطئ.