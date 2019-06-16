أول رئيسة لسلوفاكيا أدت اليمين الدستورية

أدّت المحامية السلوفاكية المدافعة عن البيئة زوزانا تشابوتوفا، اليمين الدستورية أوّل رئيسة لسلوفاكيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت "أنّني لم آت إلى هنا لأحكم، بل لأخدم المواطنين وسكان سلوفاكيا"، لافتةً إلى "أنّني سأقدّم الخبرة والتعاطف ونهج المبادرة السليم".
وكانت قد فازت المحامية البالغة من العمر 45 عامًا، في الانتخابات الّتي جرت في آذار الماضي، بحصولها على 58 بالمئة من الأصوات، مستفيدةً من استياء الناخبين من الائتلاف الحاكم بعد عام على اغتيال صحافي استقصائي أغرق البلاد في أزمة. وقد كان شعار حملتها "التصدي للشر".
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