الزياني: هجوم خليج عمان هو عمل إرهابي يهدد إمدادات العالم من الطاقة

وصف الأمين العام ل​مجلس التعاون الخليجي​ ​عبد اللطيف الزياني​، الهجوم الّذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان، بأنّه "تصعيد خطير وخرق لكلّ الأعراف والقوانين الدولية، وتهديد مباشر لحرية الملاحة وإمدادات العالم من ​الطاقة​". وأكّد أنّ "هذا الهجوم عمل إرهابي يستدعي أن يسارع ​المجتمع الدولي​ بردّ صارم وحاسم ورادع لحماية خطوط الملاحة الدولية في هذه المنطقة الحيوية من العالم، لأنّ الهجوم عرّض الأمن والسلم الإقليمي والدولي للخطر"، لافتًا إلى أنّه "ينبغي على ​الأمم المتحدة​ بمنظّماتها المعنيّة كافّة أن تعمل على محاسبة وردع كلّ من يسعى إلى تعطيل والإضرار بحركة التجارة الدوليّة وإمدادات الطاقة العالمية وتعريض ​الاقتصاد العالمي​ لتحديات جسيمة وتداعيات خطيرة".

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