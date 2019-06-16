بن سلمان: السعودية لا تريد حربا بالمنطقة لكننا لن نتردد بالتعامل مع أي تهديد

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أنّ "السعودية لا تريد حربًا في المنطقة"، مشدّدًا على "أنّنا لن نتردّد في التعامل مع أيّ تهديد لشعبنا وسيادتنا ووحدة أراضينا ومصالحنا الحيويّة".
وأكّد في تصريح إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "همّنا كثيرًا أمن السودان واستقراره، وسنستمرّ في موقفنا الداعم لأشقائنا السودانيين في مختلف المجالات حتّى يصل السودان إلى ما يستحقّه من رخاء وازدهار".
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