بني ملال.. الدرك يحجز طنا من الماحيا” و2 وطنين من التين المخمر -صور

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فككت عناصر الدرك الملكي “مصنعا” لمسكر ماء الحياة “الماحيا” تفنن أصحابه في إخفاءه بإحدى القرى ببني ملال.
وكشفت مصادر مطلعة أن عناصر المركز القضائي للدرك بسرية بني ملال داهم، صباح اليوم السبت، وبتنسيق مع عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بأولاد امبارك، منزلا يقع وسط حقول الزيتون على مستوى دوار اولاد نادر، حيث عثرت بداخله على معدات صناعة المادة المسكرة.
وأضافت المصادر أن عناصر الدرك تمكنت من حجز أزيد من طن من مسكر ماء الحياة، وحوالي طنين من التين المخمر، وعدة أدوات ومعدات تستعمل في صنع وتقطير المسكر المذكور.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المشتبه فيه بالقضية وهو من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه بموجه 12 مذكرة بحث، قد تمكن من الفرار.
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