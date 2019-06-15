قبل حلوله بالمغرب.. المحكمة تدين سعد الصغير بالحبس

أدين الفنان المصري سعد الصغير، اليوم السبت، بسنة حبسا، وما يعادل الضريبة المستحقة عليه مع وقف التنفيذ وإلزامه بالمصاريف، بسبب التهرب الضريبي.

وأيدت محكمة مصرية الحكم الابتدائي في حق سعد الصغير، والذي صدر في أبريل الماضي، وذلك بسبب التهرب من أداء مليون و197 ألف جنيه لمصلحة الضرائب.

واتهمت النيابة العامة المصرية الصغير، بالتهرب وإخفاء إدارة عمله فى الفترة الممتدة بين 2007 و 2015، مع عدة شركات، إلى جانب الحفلات الغنائية بعدد من الفنادق الكبرى.

يذكر أن الفنان سعد صغير، سيزور المغرب للمشاركة في الدورة 18 من مهرجان موازين إيقاعات العالم، على منصة النهضة الخاصة بالموسيقى الشرقية.