بعد سحبه الإعتراف بالوليساريو.. رئيس السلفادرو: توقفنا عن الإعتراف بدولة غير موجودة

أعلنت دولة السلفادور قبل قليل سحب اعترافها بجبهة البوليساريو الإنفصالية وذلك تزامنا مع الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة إلى دول أمريكا الجنوبية.

وبعد لقاءه مع بوريطة أعلن الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي أن بلاده ومنذ اليوم قررت قطع علاقاتها مع جبهة البوليساريو وسحب اعترافها بما تدعى الجمهورية الصحراوية المزعومة.

وجاء ذلك في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في تويتر حيث كتب:،نعلن التوقف عن الإعتراف بدولة غير موجودة، لأن هذا هو القرار الصحيح، مؤكدا أن السلفادور ستعزز من علاقاتها مع المملكة المغربية وعبرها إلى الدول العربية.

وكانت السلفادور، قد أعلنت في بلاغ أصدرته اليوم السبت، تزامنا مع استقبالها لوزير الشؤون الخارحية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، إنها قررت سحب اعترافها بالبوليساريو، ودعم الوحدة الترابية للمغرب، مؤكدة على أن حكومة نجيب بوكيلي، قررت قطع كل علاقاتها مع “البوليساريو” والتقارب مع المغرب.

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يشار إلى إنه خلال حفل تنصيب الرئيس الجديد للسيلفادور، نجيب بوكيلي، قبل أسبوعين، حضر الوفد المغربي، ممثلا في مبعوثة الملك محمد السادس، كاتبة الدولة في وزارة الخارجية، مونية بوستة، التي وقفت في مراسيم تنصيب الرئيس الجديد في الساحة العمومية “خينيرال خيراردو باريوس” وسط العاصمة السلفادورية “سان سيلفادور”، حيث حضر، كذلك، زعيم الانفصاليين، إبراهيم غالي.

وفي الوقت الذي لم يتمكن فيه زعيم الانفصاليين من التباحث مع الرئيس السيلفادوري الجديد، نجيب بوكيلي، واكتفى بلقاء نائبه، طلب رئيس السلفادور من بوستة نقل تحياته الحارة إلى الملك محمد السادس، والشعب المغربي، معربا عن شكره للمغرب على مشاركته في حفل تنصيبه.