أيوب الكعبي يكشف حقيقة “استفزازه” لحمد الله وهذا ما قاله عنه – صورة

رد أيوب الكعبي، لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، المحترف في الدوري الصيني، على الجدل الكبير الذي أثارته الصورة التي نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم السبت، والتي تظهره رفقة كل من المهدي بنعطية وعبد الرزاق حمد الله، بالتأكيد على أنه لم يكن يقصد أي “استفزاز” كما ذهب إلى ذلك العديد.

وكتب الكعبي، تدوينة، قبل قليل، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها، ” لم يكن للصورة أي بعد، فقط لقطة عفوية في التداريب، حمد الله أخي الأكبر.. الله يهدي الجميع”.

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وكان الكعبي، قد وضع على حسابه الرسمي، صورة وهو يمازح ويبتسم مع المهدي بنعطية، وتظهر الصورة عبد الرزاق حمد الله أيضا، معلقا عليها بعبارة “السعادة”، وهي الصورة التي اعتبرها العديد بأنها رسالة إلى حمد الله واصطفافه إلى جانب ما بات يعرف بـ”نقابة” المنتخب.