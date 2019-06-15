ضربة موجعة للسينيغال.. النجم ماني يغيب عن مباراته الأولى في “الكان”

أكد مدرب منتخب السنغال لكرة القدم أليو سيسيه ان المهاجم ساديو ماني سيغيب عن مباراة بلاده الافتتاحية ضد تنزانيا في كأس أمم افريقيا لكرة القدم بسبب الايقاف.

وتفتتح السنغال الباحثة عن لقبها الاول في المسابقة القارية (حلت وصيفة في 2002) مشوارها ضد تنزانيا في 23 يونيو الجاري في القاهرة، لكن نجم ليفربول الانكليزي بطل أوروبا سيغيب لحصوله على انذارين في التصفيات.

وقال سيسيه قبل سفر فريقه من أليكانتي في اسبانيا الى القاهرة “غيابه لن يزعجنا بأي شكل من الاشكال”. تابع “بالطبع حضور ساديو مفيد لكن من دونه نبقى أقوياء”.

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وحصل ماني على انذار في فوز السنغال على غينيا الاستوائية 1-صفر في 17 نونبر 2018، ثم خلال الفوز على مدغشقر 2-صفر في 23 مارس 2019.

وهذه المرة الثالثة يشارك فيها ماني (27 عاما) في المسابقة القارية والثانية يغيب عن مباراتها الافتتاحية بعد 2015 ضد غانا.

وانضم ماني الخميس الى معسكر فريقه في اسبانيا بعد حصوله على أيام راحة اضافية اثر تتويجه القاري مع ليفربول. ويتوقع ان يشارك في المباراتين التاليتين في دور المجموعات ضد الجزائر وكينيا.