إنتر ميلان يصر على ضم نجم برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق إنتر ميلان الإيطالي يصر على ضم أحد نجوم برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن هناك العديد من الأندية التي ترغب في ضم النجم الكرواتي، إيفان راكيتيتش، يتصدرها إنتر ميلان بقيادة مدربه الجديد أنطونيو كونتي.

وكان إنتر يسعى لضم لوكا مودريتش مطلع الموسم المنقضي، كرد على يوفنتوس الذي ضم ريال مدريد، إلا أنه فشل في إقناع ريال مدريد بالاستغناء عن أفضل لاعب في العالم.

واتجه إنتر للبحث عن بديل لمودريتش، أمام رغبة كونتي في تدعيم الفريق بلاعبين أصحاب خبرات، من أجل المنافسة على لقب الكالتشيو خلال الموسم الجديد.

Advertisements

وأكد الموقع ترحيب برشلونة ببيع لاعبه الكرواتي، بعد اجتماع فالفيردي مع جوسيب بارتوميو رئيس النادي، والذي أخبره خلاله بنيته في الاستغناء عن راكيتيتش.

ورغم أن الدولي الكرواتي يعتبر أكثر اللاعبين مشاركةً في موسمي فالفيردي مع البلوغرانا، بواقع 109 مباريات، إلا أن المدرب لم يمانع في رحيله.

وكان راكيتيتش قد أكد منذ أيام قليلة، أنه سعيد في برشلونة، ولا يود الرحيل عن الفريق.

ويتضمن عقد راكيتيتش مع النادي الكتالوني شرطًا جزائيًا، بقمية 120 مليون يورو، وينتهي بنهاية موسم 2020/2021.