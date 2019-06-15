هازارد: بدأت أشاهد كرة القدم بسبب زيدان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحدث النجم البلجيكي، إيدين هازارد، المنضم حديثا إلى صفوف ريال مدريد الإسباني عن أول ذكرياته مع الفريق الملكي، والتي كانت تسديدة زين الدين زيدان المدهشة ضد باير ليفركوزن في نهائي دوري أبطال أوروبا 2002.

وأبدى هازارد إعجابه بمدرب ريال مدريد واعترف بأنه كان السبب وراء اهتمامه بكرة القدم.

وذكر هازارد في تصريحات للقناة الرسمية لريال مدريد "بدأت أشاهد كرة القدم بسبب زيدان. لقد عشت في بلجيكا، لكني دعمت فرنسا بسبب زيدان".

وأضاف "كانت ذاكرتي الأولى عندما سجل زيدان هدفه الطائر أمام باير ليفركوزن".

وتابع النجم القادم من تشيلسي "الآن، يمكننا العمل سويًا، وهذا شعور خاص للغاية.. سأتواجد في فترة ما قبل الموسم الشهر المقبل لأضع نفسي في خدمته".

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وعلق هازارد على حضور 50 ألف مشجع لريال مدريد في استقباله على ملعب سانتياغو برنابيو، قائلًا "قميص ريال مدريد يعني الكثير بالنسبة لي، ريال مدريد هو أفضل ناد في العالم، ومن الصعب أن أصف ما أشعر به".

وأردف الدولي البلجيكي "منذ اليوم الأول الذي بدأت فيه ركل الكرة، وكان عمري حوالي 4 أو 5 سنوات، كنت أحلم باللعب مع ريال مدريد، شغلتني مسيرتي عبر عدة فرق، لكنني الآن في الـ28 من عمري، ويمكنني البدء في اللعب لهذا النادي الرائع".

وبعد موسم كارثي، لم يرفع فيه ريال مدريد سوى كأس العالم للأندية، أكد هازارد حرصه على إضافة المزيد من البطولات إلى متحف بيرنابيو، قائلًا "عندما تلعب في هذا النادي فإنك تريد الفوز بالألقاب. تريد الفوز بكل شيء، ليس فقط من أجلك، ولكن بالنسبة للفريق والمشجعين حول العالم".

وختم "أول ما تفكر فيه عندما تستيقظ هو إنك تلعب مع ريال مدريد وتريد الفوز بشيء في نهاية الموسم، إذا لعبنا كفريق واحد بشغف وعمل شاق، فسوف نحقق ذلك".