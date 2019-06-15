عين الأسد: إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار وطعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 3 أشخاص، مساء السبت، في جرائم إطلاق نار وطعن في قرية عين الأسد، في الجليل.
وأصيب أحد الشبان بجراح خطيرة جرّاء تعرّضه لإطلاق نار، بينما أصيب شابان بجراح طفيفة جرّاء تعرّضهما للطعن بسكّين، بحسب ما ذكرت مصادر طبيّة.
وجميع الشبّان في العشرينات من أعمارهم.
ونقل الشبان لتلقي العلاج في مشفى الجليل الغربي في نهارية، بعدما نقلوا إلى عيادة في كرمئيل.
وأعلنت الشرطة الإسرائيليّة أنها فتحت تحقيقًا في الحادث.
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