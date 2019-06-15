الحوثيون يعلنون قصف مطار أبها وجازان مجددًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الحوثيّون، السبت، أنهم استهدفوا مطاري أبها وجازان، جنوبي السعوديّة، بطائرات مسيّرة، بعد يومين من هجوم أوقع عشرات الجرحى.

وأعلنت فضائية "المسيرة"، التابعة للحوثيين، أن سلاح الجو المسيّر نفّذ عمليات هجومية بطائرات من طراز "قاصف2k"، على مطاري أبها وجازان.

ونقلت عن متحدث عسكري للحوثيين، قوله إن "العملية الأولى لسلاح الجو المسير استهدفت غرف التحكم والسيطرة لطائرات بلا طيار في مطار جازان، وأضاف المتحدث أن "العملية الثانية استهدفت محطة الوقود بمطار أبها الدولي بعدد من طائرات "قاصف".

وادّعى أن العمليتين "أصابت أهدافها بدقة عالية ما أدى إلى خروج المطارين عن الخدمة".

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وبينما لم يصدر عن السلطات السعودية أي تعليق يؤكد أو ينفي تلك المزاعم، أفادت فضائية "العربية" السعودية في خبر عاجل بـ"اعتراض صاروخ باليستي في سماء أبها".

والأربعاء، أعلن التحالف العربي في اليمن تعرض مطار أبها لـ"عمل إرهابي"، عبر "مقذوف" أطلقته جماعة "الحوثي"، وتبنت الأخيرة الهجوم، وقالت إنها قصفت المطار بصاروخ "كروز".

وهجوم الأربعاء هو الثاني من نوعه للجماعة، التي تتهم بتلقي دعم إيراني؛ على الداخل السعودي، بعد شهر من استهداف محطتي ضخ نفط. وتبذل الأمم المتحدة جهودا متعثرة لإنهاء حرب دخلت عامها الخامس، وجعلت معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.