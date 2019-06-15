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الاستخبارات تقبض على إرهابي ينتمي لما تسمى ولاية ديالى

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وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثالث لواء ٧٤ واثر معلومات استخبارية دقيقة، القت القبض على أحد الارهابيين الذين ينتمون لما تسمى بولاية ديالى".

واضاف ان "المعتقل شارك بعدة معارك ضد قواتنا الأمنية في المحافظة وخارجها قبل التحرير"، مشيرا الى انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

ذكر ان الاستخبارات العسكرية تنفذ بين فترة واخرى عمليات تستهدف قياديين وعناصر في تنظيم "داعش"، حيث تتمكن من اعتقال وقتل عدد منهم واحباط مخططاتهم الارهابية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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