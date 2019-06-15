محمد بن سلمان: السعودية لا تريد حرباً وسنتعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أن المملكة لا تريد حرباً في المنطقة،
وأضاف في حوار لـ"الشرق الأوسط" اللندنية: "المملكة لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ووحدة أراضينا ومصالحنا الحيوية".
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