الحوثي ينتهك براءة أطفال اليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف تقرير حقوقي صادر عن منظمة "سام للحقوق والحريات" الجرائم التي تمارسها مليشيا الحوثي الإيرانية بحق أطفال اليمن، من قتل مباشر وقصف صاروخي وزرع للألغام واختطاف.. هكذا تنتهك عصابات الحوثي الإرهابية براءة أطفال لا تتجاوز أعمارهم الـ12 عاماً. 107 انتهاكات ضد الأطفال في محافظات تعز والحديدة والضالع قتلوا وأصابوا 29 طفلاً في الفترة من 1 أبريل حتى 10 يونيو 2019، منهم 4 أطفال استشهدوا خلال أيام عيد الفطر المبارك.

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