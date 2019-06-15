القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في 14 أبريل عام 1988 تعرضت فرقاطة الصواريخ الأمريكية "يو إس إس صامويل روبرتس" لمحاولة إغراق عبر ألغام بحرية إيرانية رد عليها الأمريكيون بعملية أطلقوا عليها اسم "براينج مينتيس" وتعني بالعربية "فرس النبي" نسبة إلى الحشرة الخضراء الشهيرة. الهجوم تم عبر سفن حربية وقوة جوية فوق حاملة طائرات دمرت منشآت بحرية واستخباراتية إيرانية وأغرقت 4 زوارق مسلحة، فضلا عن تدمير وإغراق الفرقاطتين الإيرانيتين "ساهاد وسابالان"، لتفقد إيران نصف أسطولها العملياتي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عملية فرس النبي.. حين دمرت البحرية الأمريكية نصف سفن البحرية الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.