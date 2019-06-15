المعارضة الإيرانية تطالب أوروبا بإسقاط نظام "خامنئي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الجالية الإيرانية تواصل مظاهراتها في بروكسل، للمطالبة بتغيير النظام في طهران، حيث هتف المتظاهرون بإسقاط نظام ولاية الفقيه والموت لـ"خامنئي"، كما نددوا بتدخلات النظام الإيراني في شؤون الدول وتهديد الملاحة الدولية.

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