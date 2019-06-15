التحالف يدمر مخزن أسلحة للحوثيين في حجة اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، مخزن أسلحة تابع لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع اليمينة أن المقاتلات استهدفت بعدة غارات جوية مخزن أسلحة تابع للمليشيا المدعومة من إيران في منطقة بني حسن بمديرية عبس، ما أدى إلى تدميره بشكل كلي.



وأضافت أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بغارات أخرى، تعزيزات لمليشيا الحوثي الإرهابية شرقي كبري "الحقوف"، بمديرية مستبأ بذات المديرية.

وأوضحت وزارة الدفاع أن الغارات أسفرت أيضا عن تدمير عربتين تابعتين للمليشيا ومصرع كل من كان على متنهما.