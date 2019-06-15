إسقاط نظام إيران وتمويلات قطر.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" ليوم السبت الـ15 من يونيو/حزيران، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تبرز تحقيقات أمريكية في تمويل قطري مشبوه لجامعات أمريكية، اتساع رقعة تهديدات حزب الله للسلم العالمي، والمعارضة الإيرانية تنتفض ببروكسل وتطالب بإسقاط نظام إيران، والبنتاجون يبحث نشر قوات إضافية في الخليج العربي، ونائب رئيس المجلس العسكري السوداني: نستمد قوتنا من الشعب، وأبوالغيط في الخرطوم الأحد سعيا لانتقال سلمي وطني للسلطة.

أما في الاقتصاد فتطالعون: الولايات المتحدة تبحث فرض رسوم إضافية على الصين، ومتقاعدو تركيا يصارعون الموت. 12 مليون تحت خط الفقر، الهند تزيد الجمارك على منتجات أمريكية، الإمارات تتقدم 3 مراكز عالميا بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

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وإلى الملاعب، الكشف عن موعد انضمام جريزمان لبرشلونة.

وفي الفن تقرأون: مظاهرة حب لأبطال " كازابلانكا" في دبي.. أهلا "باشا مصر".

للتعرف على مزيد من الأحداث، يمكنكم مطالعة النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة بالضغط هنا.