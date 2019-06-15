شكرا لقرائتكم خبر عن مقذوف حوثي يقتل طفلا ويصيب شقيقه في الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الحديدة) أدى انفجار مقذوف لمليشيا الحوثي الانقلابية أمس (الجمعة) إلى مقتل طفل وإصابة شقيقه في محافظة الحديدة. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، قال مصدر محلي لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن طفلا قتل وأصيب شقيقه بانفجار مقذوف بالقرب من منزلهما بمنطقة الحيمة في مديرية التحيتا جنوب المحافظة. وخلفت مليشيا الحوثي مئات الألغام والعبوات الناسفة والمقذوفات الانفجارية الحساسة بالقرب من وأواسط منازل المواطنين في مختلف مناطق محافظة الحديدة، والتي تسببت وما تزال تتسبب بسقوط المئات من المدنيين العزل من النساء والأطفال.



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