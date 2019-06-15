السودان : محاكمة المخلوع عمر البشير الأسبوع المقبل

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الخرطوم

أعلن النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد، السبت أن الرئيس الأسبق عمر البشير سيمثل أمام المحكمة الأسبوع المقبل بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي.

وقال أحمد للصحافيين إن “الرئيس المخلوع البشير سيقدم للمحكمة الأسبوع القادم بتهم الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي”، دون تحديد يوم بدء المحاكمة.

وأكد النائب العام على أن التحقيق الذي تم فتحه ضد البشير في هذه القضايا استُكمل.

وأفاد أحمد أن التحقيق جار كذلك بشأن 41 تهمة بحق رموز النظام السابق.

وأشار إلى أن معظم التهم بحقهم مرتبطة بقضايا تتعلق بحيازة الاراضي.

ويأتي الإعلان بعد أكثر من شهرين من إطاحة الجيش بالبشير عقب شهور من التظاهرات التي خرجت ضد حكمه الذي استمر لثلاثة عقود.