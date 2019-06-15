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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير نفذ مساء اليوم السبت عملية واسعة ونوعية استهدفت مطاري أبها و جيزان بعدة عمليات بطائرة قاصف2k.
واشار الى أن العملية الأولى استهدفت غرف التحكم والسيطرة لطائرات بلاطيار في مطار جيزان.
فيما استهدفت العملية الثانية محطة الوقود بـ مطار أبها الدولي بعدد من طائرات قاصف 2k.
واوضح سريع أن هذه العمليات اصابت أهدافها بدقة عالية معلناً خروج المطارين عن الخدمة.
وتوعد الناطق الرسمي، النظام السعودي بأيام أشد إيلاما إن شاء الله طالما استمر العدوان والحصار على اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر تصريح هام للمتحدث بإسم الجيش اليمني بشأن استهداف مطاري ابها وجيزان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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