مسؤول ايراني: الناقلتان المستهدفتان في بحر عمان غادرتا إلى الإمارات

أعلن المدير العام لشؤون الموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزكان، الله مراد عفيفي بور، في تصريح صحفي أن الناقلتين المستهدفتين في بحر عمان، غادرتا المياه التابعة لرقابة إيران، موضحا أن الناقلة الأولى Kokuka Courageous التي تحمل علم بنما وعلى متنها 21 بحارا توجهت أمس الجمعة إلى ميناء خورفكان الإماراتي، فيما أبحرت الثانية Front Altair، وهي تحمل علم جزر مارشال، ظهر اليوم باتجاه ميناء الفجيرة الإماراتي.
وكشف ان طاقم السفينة الثانية المؤلف من 23 بحارا نقل من ميناء جاسك إلى ميناء بندر عباس، ليتم إرسال هؤلاء الأشخاص إلى دبي جوا بعد إنهاء الإجراءات القانونية، كي يعودوا من هناك إلى دولهم. مشيرا الى ان فرق الإنقاذ الإيرانية استطاعت إطفاء النيران التي اندلعت على متن السفينتين جراء الحادثة ومنع تسرب المشتقات النفطية التي كانت تحملها السفينتان إلى مياه البحر.
وكانت السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا قد ألقت المسؤولية على إيران في الحادث الذي جرى في خليج عمان الخميس الماضي، وهو الثاني من نوعه خلال نحو شهر، فيما ترفض طهران بشدة هذه الاتهامات.
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