المجلس العسكري السوداني: نسعى إلى التفاوض لتنفيذ رغبات الشعب ولا نريد الاستمرار بالسلطة

شدّد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في ​السودان​، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، على أنّ "المجلس يمتلك تفويضًا شعبيًّا بتشكيل حكومة تكنوقراط".

ولفت خلال تجمع شعبي شمالي العاصمة ​الخرطوم​، إلى "أنّنا لا نريد الاستمرار في السلطة، ونفهم اللعبة السياسيّة جيّدًا"، مركّزًا على أنّ "صورتنا مشوّهة هذه الأيام، لكن هذه الحشود البشرية في منطقة قري شمالي الخرطوم تؤكّد أنّنا نسير في الطريق الصحيح‎".

وأعلن حميدتي "أنّنا نسعى إلى التفاوض لتنفيذ رغبات الشعب، وسنتواصل مع كلّ من ساهموا في الثورة الشعبية، وليس من حق أيّ جهة حكم السودان، إلّا بموجب تفويض‎".

ومنذ الإطاحة ب​عمر البشير​ من الرئاسة، في 11 نيسان الماضي، يعاني السودان من أزمة جرّاء تعثّر المفاوضات بين المجلس العسكري و"​قوى إعلان الحرية والتغيير​" بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة المقترحة في المرحلة الانتقالية.