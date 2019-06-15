قتيل و9 جرحى مدنيين بضربة جوية استهدفت معسكرا في العاصمة الليبية طرابلس

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني الليبية أمين الهاشمي، أنّ "سلاح الجو التابع للقوات الموالية لقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر نفّذت ضربة جويّة استهدفت معسكرًا في تاجوراء بالعاصمة الليبية طرابلس، ما أدّى إلى سقوط قتيل و9 جرحى من المدنيّين في حصيلة أوليةّ".
وأوضح في حديث إلى وكالة "فرانس برس" أنّ "الضحايا سقطوا نتيجة للشظايا الّتي تناثرت لمسافة بعيدة، بخاصّة أنّ المعسكر الّذي استهدف قريب من الأحياء المكتظة بالسكان".
بدورها، أكّدت قوات حفتر أنّ "الضربة كانت دقيقة واستهدفت أكبر مخزن للذخيرة تابع للمليشيات".
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