الاتحاد الأوروبي طالب نيجيريا بإجراء إصلاح جوهري في نظامها الانتخابي

دعت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، نيجيريا إلى "التفكير في إجراء إصلاحات عاجلة"، بعد تحديدها "إخفاقات منهجيّة في عمليّات الاقتراع الرئاسيّة والبرلمانيّة والمحليّة الأخيرة".
وذكرت البعثة الّتي تواجدت في نيجيريا بين كانون الثاني ونيسان، في تقرير أنّ "الانتخابات شابتها إخفاقات عملانيّة وأُخرى مرتبطة بالشفافيّة، فضلًا عن مشكلات انتخابيّة أمنيّة وتراجع نسبة المشاركة، وهذا يظهر الحاجة إلى إصلاح انتخابي جوهري"، مبيّنةً أنّ "الصحافيين تعرّضوا لمضايقات كما تمّت عرقلة عمل بعض المراقبين المستقلّين".
وكان قد حصل الرئيس محمد بخاري البالغ 76 عامًا، على 56 بالمئة من الأصوات ليفوز بولاية ثانية. وكان بخاري، الّذي ترأس حكومة عسكريّة إبّان ثمانينيات القرن الماضي، قد فاز بولايته الأولى في انتخابات العام 2015.
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