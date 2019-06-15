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خفر السواحل التركي ضبط 69 مهاجرا غير شرعي بينهم 24 طفلا في بحر إيجه

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كشفت مصادر أمنيّة تركيّة، لوكالة "الأناضول" التركية أنّ "قيادة ​خفر السواحل التركي​ رصدت تحرّكات لزوارق مطاطيّة في بحر إيجه قبالة سواحل ولاية أدرنة، ونفّذت عمليّة في المنطقة".

وأوضحت أنّه "جرى خلال العملية ضبط 69 مهاجرًا غير شرعي بينهم 24 طفلًا، كانوا يحاولون العبور إلى ​اليونان​"، مبيّنةً أنّ "​المهاجرين​ يحملون جنسيتي ​أفغانستان​ و​إيران​، وجرى نقلهم إلى مقرّ إدارة الهجرة في أدرنة".

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